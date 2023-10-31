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2 ноября, 11:55
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В Калмыкии отменен карантин по лейкозу на территории личного подворья в селе Веселое Городовиковского района

В Калмыкии отменен карантин по лейкозу на территории личного подворья в селе Веселое Городовиковского района

Ветеринарной службой Калмыкии отменен карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного подворья в селе Веселое Городовиковского района республики

Ветеринарами района завершен комплекс мероприятий по ликвидации неблагополучного пункта по лейкозу КРС. Напомним, что там ранее была выявлена одна корова, инфицированная вирусом лейкоза.

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