2 ноября, 11:55
В Калмыкии отменен карантин по лейкозу на территории личного подворья в селе Веселое Городовиковского района
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Ветеринарной службой Калмыкии отменен карантин по лейкозу крупного рогатого скота на территории личного подворья в селе Веселое Городовиковского района республики
Ветеринарами района завершен комплекс мероприятий по ликвидации неблагополучного пункта по лейкозу КРС. Напомним, что там ранее была выявлена одна корова, инфицированная вирусом лейкоза.