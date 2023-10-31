2 ноября, 13:59
Сегодня делегация Общественной палаты Калмыкии принимает участие в итоговом годовом форуме «Сообщество»
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В этом году его тема– «Гражданское общество: достижения, лица, события». В форуме предполагается участие Президента. Степную республику на мероприятии представляет большая делегация, возглавляемая председателем Общественной палаты Калмыкии Батыром Мучаевым.
В её составе - члены региональной и муниципальных общественных палат республики. Уже состоялось пленарное заседание. Участники заслушали доклады федеральных спикеров, которые рассказали о работе палаты, реализуемых проектах, о состоянии гражданского общества в стране.
Подробнее о первом дне форума в интервью вестям рассказал председатель региональной общественной палаты Батыр Мучаев.