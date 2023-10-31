В результате прокурорского вмешательства в с.Яшалта отремонтировали спортивные и игровые площадки

В ходе проверки было установлено, что они представляли опасность для здоровья детей. Скамейки и мусорные баки на детской площадке находились в непригодном состоянии, информационные таблички, содержащие правила и номера телефонов экстренных служб, не были установлены, ударопоглощающие покрытия на площадках отсутствовали.

И вот что нам сообщили в прокуратуре района.