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17 октября, 15:17
Новости

Очередная партия калмыцкого мяса из степного региона была доставлена в город Антрацит

Очередная партия калмыцкого мяса из степного региона была доставлена в город Антрацит
Это стало возможным в рамках сотрудничества Калмыкии с Антрацитовским районом ЛНР. Соглашение было подписано на полях Петербуржского экономического форума в мае этого года. Как отметили в профильном ведомстве, это пример развития межрегиональных партнерств, способствующих разнообразию продуктового рынка и предоставляющих жителям Антрацита доступ к качественным и экологически чистым продуктам.
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