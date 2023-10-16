Очередная партия калмыцкого мяса из степного региона была доставлена в город Антрацит

Это стало возможным в рамках сотрудничества Калмыкии с Антрацитовским районом ЛНР. Соглашение было подписано на полях Петербуржского экономического форума в мае этого года. Как отметили в профильном ведомстве, это пример развития межрегиональных партнерств, способствующих разнообразию продуктового рынка и предоставляющих жителям Антрацита доступ к качественным и экологически чистым продуктам.