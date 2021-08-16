В Калмыкии отмечают случаи заболевания коронавирусом среди детей

Как сообщает Главный санитарный врач региона Джангар Санджиев, на удаленку переведен 41 класс. Больше всего в Элисте – 9, по 6 – в Лаганском и Юстинском районах.

Кроме того, закрыты три группы в детских садах – в Ики-Бурульском и Яшкульском РМО, там, где зарегистрированы случае заболевания среди воспитателей. Если ситуация ухудшится, профильному министерству будет рекомендовано продлить школьные каникулы, отметил глава Управления Роспотребнадзора.

Как известно, ограничительные меры в республике действуют пока до 24 октября. Между тем, есть случаи массового заболевания ОРВИ. По этой причине в поселке Ики-Чонос Целинного района школа полностью переведена на дистанционный режим. В случае превышения эпидемиологического порога по респираторным заболеваниям, ведомство рекомендует классу или школе перейти на удаленку на семь дней, а в случае превышения эпидпорога по коронавирусу - на две недели.

В некоторых регионах страны ужесточены ограничительные меры, например участники массовых мероприятий должны предъявить сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном коронавирусе не раньше, чем полгода назад. А с детей потребуют отрицательный тест на COVID-19. Это же коснется и посетителей торговых центров, салонов красоты, бань, стадионов, фитнес-центров, бассейнов и организаций общественного питания.