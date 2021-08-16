«Колумб дидактики». Вечер-портрет

Так называется встреча, которая состоялась сегодня в литературной гостиной Национальной библиотеки имени Амур-Санана. Она посвящена 100-летию со Дня рождения академика Пюрвя Эрдниева. Присутствовавшим, а это студенты Элистинского педагогического колледжа и одного из филиалов московского гуманитарного ВУЗа, выпала уникальная возможность ознакомиться с биографией ученого с мировым именем.

Эрдниев опубликовал более 300 работ, в их числе 10 монографий и 10 школьных учебников. Важнейшим достижением профессора является создание эффективной методической системы укрупнения дидактических единиц. По его книгам учатся в Германии, Франции, Великобритании, США, Южной Корее, Японии и других странах.

Как отметил Данзан Эрдниев, внук Пюрви Мучкаевича, он не просто пронес через всю жизнь любовь к математике, но и нам прививал любовь к науке. Сегодня мы - его потомки продолжаем дело великого учителя.