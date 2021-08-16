В Элистинских школах проводятся классные часы в рамках Недели Номто Очирова

Она посвящена 135-летию со Дня рождения выдающегося ученого. В учебном заведении, которое носит имя легендарного просветителя, педагоги и учащиеся провели городскую научную конференцию. О творческом, этнографическом и исследовательском наследии видного общественного деятеля конца XIX начала XX веков – в материале нашего спецкорреспондента Ольги Эняевой.

Девятиклассница Диана Очирова впервые держит в руках букварь по старокалмыцкой письменности, изданный Номто Очировым. Она знает, что он автор записи и публикации первого монументального издания эпоса «Джангар», очень много сделал для образования калмыков. Говорит, каждое мероприятие, посвященное юбилейной дате, открывает что-то новое о прославленном земляке.

Диана с одноклассниками и педагогами - в числе докладчиков городской конференции. Отрадно, что сегодня наследие Номто Очирова изучается молодым поколением, отметила профессор КалмГУ Раиса Дякиева. Студенты пишут курсовые, выпускные квалификационные работы, посвященные его творчеству. А в архиве Дякиевой хранятся первая в истории народа газета «Ойратские известия» Номто Очирова и два номера первого журнал с аналогичным названием, датируемые 20-ми годами. Она рассказала ребятам, что редкие издания попали к ней в 1982 году, когда она была аспирантом Санкт-Петербургского университета. Сохранила их дочь известного востоковеда, калмыковеда Алексея Бурдукова - Таисия.

Номто Очиров - выпускник двух факультетов Императорского Санкт-Петербургского университета - восточного и юридического. Его учителя - это лучшие педагоги того времени, известные ученые - Владислав Котвич и Андрей Руднев. После учебы - возвращение в калмыцкую степь и активное участие в политическом, экономическом и культурном развитии степного края, в создании печати. Но его многогранная деятельность прерывалась бесконечными арестами и ссылками. Эта часть страницы его биографии отражена в школьном музее, где работает краеведческий кружок.

В честь Номто Очирова названа одна из центральных улиц Элисты. Ее украшает бюст ученого. Имя его на устах подрастающего поколения, начатое им продолжается в новых исследованиях и изучении истории и культуры народа.