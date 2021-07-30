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16 сентября, 11:19
НовостиОбразование

В Калмыкии открылась современная цифровая образовательная площадка – «IT- Куб»

В Калмыкии открылась современная цифровая образовательная площадка – «IT- Куб»

Это стало возможным, благодаря реализации Нацпроекта «Образование». Его возглавила победитель регионального конкурса «Лидер Калмыкии -2020» Камилла Убушаева.

Хотя официальный старт её работе был дан накануне, фактически, занятия по шести актуальным направлениям начались уже 1 сентября. На сегодняшний день подано более 400 заявок.

Наш корреспондент Элла Хаптаханова задала несколько вопросов главе образовательного ведомства республики. Подробный репортаж об этом смотрите на телеканале Россия 1 в 14.30

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