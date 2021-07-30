В Калмыкию поступило более ста тысяч вакцин от бешенства животных

Очередная партия вакцины в размере 118 тысяч доз поступила за счёт федерального бюджета. Лекарство будет распределено между муниципалитетами, где уже совсем скоро начнётся плановая вакцинация сельхозживотных от бешенства.

Напомним, с 1 марта в стране действуют новые ветеринарные правила: норма об отстреле бродячих собак исключена, а для профилактики вакцину вводят даже диким животным.