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16 сентября, 12:34
НовостиСельское хозяйство

В Калмыкию поступило более ста тысяч вакцин от бешенства животных

В Калмыкию поступило более ста тысяч вакцин от бешенства животных

Очередная партия вакцины в размере 118 тысяч доз поступила за счёт федерального бюджета. Лекарство будет распределено между муниципалитетами, где уже совсем скоро начнётся плановая вакцинация сельхозживотных от бешенства.

Напомним, с 1 марта в стране действуют новые ветеринарные правила: норма об отстреле бродячих собак исключена, а для профилактики вакцину вводят даже диким животным.

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