День памяти трудового подвига народов Калмыцкой АССР в годы войны прошел в республике

К жителям региона обратился Бату Хасиков. 80 лет прошло с начала строительства железной дороги «Астрахань-Кизляр», которая имела стратегическое значение. Долгие годы трудовой подвиг уроженцев Калмыкии, возводивших ее в крайне тяжелых природных условиях, под пулями, был засекречен, отметил Бату Хасиков. Но сейчас мы с гордостью можем сказать, что строительство в кратчайшие сроки этого объекта нашими земляками стало одним из решающих факторов разгрома фашистских войск. К этому дню в поселке Артезиан приурочили открытие памятника участникам стройки. Инициаторами стали школьники и волонтеры. Репортаж Ольги Эняевой.

Девятиклассницы Оюна Гаджаева и Екатерина Янцикова в числе активистов, которые работали над созданием эскизов памятника. Рассказывают, что идею увековечить память о строителях железной дороги подала классный руководитель Елена Сангаджиева. Ребята охотно откликнулись: встречались с ветеранами, изучали литературу по теме. Организовали конкурс дизайнерских проектов среди ровесников.

Ученики Артезианской школе №1 провели благотворительную ярмарку, начали сбор средств. Откликнулись не только односельчане, но и неравнодушные земляки. Помощь была оказана и со стороны регионального общественного движения, которым руководит Сергей Кукуев. По его словам, еще в пяти районах планируют установить памятный знак. Заместитель председателя правительства Калмыкии Наран Кюкеев поздравил артезианцев от имени главы региона, передал им благодарственные письма. И сообщил приятную весть: эта сельская школа вошла в список образовательных учреждений, где будет произведен капремонт.

Как было отмечено, проект «Дорога жизни» дал ребятам уникальную возможность больше узнать о трудовом подвиге дедов и прадедов, почувствовать сопричастность к военной истории.

Это фронтовая дорога жизни, построенная руками стариков, женщин и детей. Труженики возвели земляное полотно длиною 280 километров под укладку шпал и рельсов в нечеловеческих условиях и в невероятные сроки - почти за 10 месяцев.

Ровно 80 лет прошло со того дня, как началось возведение стратегического объекта. В исходе войны дорога «Астрахань-Кизляр» сыграла важную роль. Сейчас в Калмыкии проживает 81 ее строитель. А в Артезиане - Анна Сактуева, она не смогла принять участие в торжественном мероприятии. Но обязательно получит поздравления. Между тем, волонтеры запускают еще одну акцию «Цветы Победы». Они посадили первый куст сирени рядом с новым обелиском.