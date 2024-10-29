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31 октября, 14:16
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В Калмыкии открылась первая экспозиция, посвященная погибшим в степях партизанам

В Калмыкии открылась первая экспозиция, посвященная погибшим в степях партизанам

Это итог полевых экспедиций поисковиков из разных регионов по поиску останков павших героев. Передвижная выставка представлена в музее боевой славы 28 армии во дворце Детского творчества. Здесь представлены многие образцы оружия и военной формы, предметы амуниции, ордена и медали. А возможность прикоснуться к далекой истории появилась у ребят в лагере дневного пребывания «Школа лидера». В рамках военно – патриотического воспитания подрастающего поколения одно из мероприятий было посвящено теме «Вечная слава героям».

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