В Калмыкии открылась первая экспозиция, посвященная погибшим в степях партизанам

Это итог полевых экспедиций поисковиков из разных регионов по поиску останков павших героев. Передвижная выставка представлена в музее боевой славы 28 армии во дворце Детского творчества. Здесь представлены многие образцы оружия и военной формы, предметы амуниции, ордена и медали. А возможность прикоснуться к далекой истории появилась у ребят в лагере дневного пребывания «Школа лидера». В рамках военно – патриотического воспитания подрастающего поколения одно из мероприятий было посвящено теме «Вечная слава героям».