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31 октября, 14:14
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Банавар Магомедова – бронзовая медалистка по киокусинкай

Банавар Магомедова – бронзовая медалистка по киокусинкай

В Московском центре боевых искусств завершились Всероссийские соревнования по киокусинкай памяти маршала Советского Союза А.И. Ерёменко.

Калмыкию представила воспитанница Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва Банавар Магомедова, которая уверенно заняла 3 место, тренер Марина Анфимова.

Уровень и масштаб Всероссийских соревнований был впечатляющим, в нем приняли участие более 600 человек из 26 регионов России.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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