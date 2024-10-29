Банавар Магомедова – бронзовая медалистка по киокусинкай

В Московском центре боевых искусств завершились Всероссийские соревнования по киокусинкай памяти маршала Советского Союза А.И. Ерёменко.

Калмыкию представила воспитанница Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва Банавар Магомедова, которая уверенно заняла 3 место, тренер Марина Анфимова.

Уровень и масштаб Всероссийских соревнований был впечатляющим, в нем приняли участие более 600 человек из 26 регионов России.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК