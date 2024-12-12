В Калмыкии в Октябрьском районе в поселке Большой Царын состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию рисоводческого хозяйства «50 лет Октября».
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И.о. министра сельского хозяйства РК Тимур Гаваев, поздравил присутствующих с юбилеем и зачитал приветственный адрес от главы региона Бату Хасикова и за многолетний добросовестный вручил Благодарности от министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Благодарственные письма главы Калмыкия, Почетные грамоты министерства сельского хозяйства региона.
А затем состоялся большой праздничный концерт.
Фото и видео: Администрация Октябрьского РМО РК