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13 декабря, 15:11
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В Калмыкии в Октябрьском районе в поселке Большой Царын состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию рисоводческого хозяйства «50 лет Октября».

В Калмыкии в Октябрьском районе в поселке Большой Царын состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию рисоводческого хозяйства «50 лет Октября».

И.о. министра сельского хозяйства РК Тимур Гаваев, поздравил присутствующих с юбилеем и зачитал приветственный адрес от главы региона Бату Хасикова и за многолетний добросовестный вручил Благодарности от министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Благодарственные письма главы Калмыкия, Почетные грамоты министерства сельского хозяйства региона.

А затем состоялся большой праздничный концерт.

Фото и видео: Администрация Октябрьского РМО РК

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