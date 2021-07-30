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3 сентября, 20:54
НовостиКультура

В Калмыкии откроется выставка Никаса Сафронова

В Калмыкии откроется выставка Никаса Сафронова

У жителей и гостей столицы появится возможность познакомиться с творчеством члена Российской академии художеств с 9 сентября в Национальном музее имени Пальмова. Там начнёт работу его персональная выставка «Ожившие полотна». Работы одного из самых известных мастеров находятся в частных собраниях и музеях многих стран мира. На экспозиции будет представлено более 80 картин, выполненных в графическом и живописном стиле.

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