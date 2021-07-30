В Москве обсудили развитие буддийского образования в России

Совещание провел Департамент государственной молодёжной политики Минобрнауки страны. Подробности в материале Белг Манцаевой.

Основы религии можно изучать не только как теологию, но и как философию, часть истории цивилизации, разных традиций, говорит Ананда Калмыкиаве, изучавший буддизм в монастырях Шри-Ланки и Тибете.

Программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры направлений «буддийская философия» и «буддология» планируют внести в план приема на следующий год в Калмыцком, Бурятском и Тувинском госуниверситетах. По словам администратора Центрального Хурула Йонтен-гелюнга, благодаря этому ВУЗы будут готовить специалистов: учителей и преподавателей, тех, кто хочет заниматься изучением буддизма как наукой.

Йонтен-гелюнг поясняет, что это будет больше светское образование, а не религиозное. Поэтому выпускники будут иметь широкую сферу применения полученных знаний.

В школах региона не хватает учителей по предмету основы религиозных культур и светской этики, который изучают в 4-х и 5-х классах. Эта дисциплина включена Министерством образования и науки России в программу обучения. На выбор шесть модулей. Один из них «Основы буддийской культуры».

Педагоги считают, что внедрение новых направлений «буддийская философия» и «буддология» в образовательный процесс КалмГУ, поможет и школьному образованию сделать шаг вперед. Конечно, для этого потребуется время. Как отмечает Йонтен-Гелюнг этот вопрос еще предстоит обсудить с руководством ВУЗа.