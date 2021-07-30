Лидеры экосистемы Сбера поделились своими знаниями со школьниками

С представителями молодого поколения в рамках Всероссийской просветительской акции Российского общества «Знание» «Поделись своим знанием» общались деятели культуры и искусства, учёные, спортсмены, предприниматели. В роли лекторов выступили и представители Сбера.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов и управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов встретились с учащимися лицея № 50 при ДГТУ и рассказали о экосистеме Сбера, компетенциях будущего и возможностях их развития.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Важное преимущество всех представителей нового цифрового поколения в том, что молодые ребята быстро адаптируются к новым условиям. В современном конкурентном мире необходимо уметь управлять своей карьерой, чтобы за вас боролись лучшие работодатели. Крайне важно не останавливаться в обучении и развитии себя, как профессионала. В этом помогает многоступенчатая система образования. В Сбере действует ряд программ, направленных на обучение молодых ребят современным компетенциям, среди которых Школа 21, Java школа Сбера, акселераторы SberZ и SberStudent».

Также Евгений Титов наградил пятерых школьников, прошедших в полуфинал всероссийского акселератора Sber Z. Его участники разрабатывают, тестируют и внедряют свои бизнес-проекты при поддержке опытных предпринимателей и бизнес-экспертов.

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«К 2025 году поколение Z в России составит 25% работоспособного населения. Нам небезразлично их будущее, мы выстраиваем с ними диалог уже сегодня. Сбер – не только банк, а целая экосистема с различными сервисами для жизни, которой нужны сотрудники с новыми компетенциями. Мы готовы делиться знаниями и опытом с молодыми специалистами, которые разделяют наши ценности. Для них внутри банка мы создаём все условия для саморазвития и карьерного роста».

Посмотреть видеосюжет о том, как учащиеся провели этот день в Сбере, можно по ссылке (https://youtu.be/nu-6Ufb90iI).