Сроки завершения строительства многоэтажного дома в девятом микрорайоне перенесены

Об этом сегодня сообщил в рамках прямого эфира в соцсетях профильный министр Виктор Джанжиев. Большая часть вопросов от населения касалась именно этой темы. Обманутые дольщики ждут более 5 лет. Кто-то платит ипотеку, а есть и те, кто вложил в этот объект все свои сбережения.

В декабре прошлого года на собрании в профильном министерстве этим людям обещали, что в конце 2021 года они получат свои квадратные метры. За 12 месяцев планировалось уладить все необходимые бумажные вопросы и завершить строительные работы. Сейчас на календаре август. Однако, к строительству до сих пор не приступили. Как и прежде, здесь недостроенные этажи с пустыми оконными глазницами и журавлиный профиль крана, обнесенные забором.

Истории обманутых дольщиков не раз освещались и в наших эфирах. Например, Светлана Иванова все эти годы ютится с семьей на съемных квартирах.

Под контролем недостроенный объект в 9 микрорайоне находится не только в ведомстве, но также в прокуратуре и у Главы региона. Обманутые дольщики регулярно обращаются во все инстанции для разъяснения ситуации. Этой теме была посвящено большая часть вопросов профильному министру Виктору Джанджиеву.

Процедура по оформлению документов, проведению инструментального обследования и других шагов для решения ситуации затянулась. В итоге ориентировочные сроки сдачи объекта вновь перенесены на конец, теперь уже следующего, 2022 года.

Всего же, по данным прокуратуры, на территории региона 10 объектов незавершенного долевого строительства. Каждый из них требует повышенного внимания со стороны надзорного ведомства.