В Калмыкии ссора двух женщин перешла в разряд уголовного дела.

В Яшкуле полиция и скорая помощь прибыли по вызову к женщине с колото-резаной раной. Пострадавшая пояснила, что неосторожно обращалась с кухонным ножом. Ножа на месте происшествия не оказалось.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что подруги пили алкоголь, поссорились, и хозяйка ударила свою компаньонку кухонным ножом в бедро. Она вызвала скорую, а нож спрятала во дворе.

Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД Калмыкии. По данному факту в отношении хозяйки дома возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».