В Калмыкии от коронавируса привито более 34 тысяч человек

Это почти 30 процентов от плана, сообщили сегодня в профильном министерстве. Прививку делают не только в городской поликлинике, но и в мобильных пунктах. Там пациенты сначала проходят осмотр у терапевта или фельдшера, а затем, если нет противопоказаний, получают вакцину.

Важно, чтобы не было обострения хронических заболеваний. Передвижные комплексы работали и в майские выходные дни. Специалисты говорят, что, порой, в день обращаются свыше 150 человек. И заверяют: вакцины хватит на всех.

Среди желающих защитить себя и своих близких, в основном, люди преклонного возраста. По их мнению, это единственный способ минимально снизить риск заражения опасным вирусом, находясь в группе риска и избежать последствий COVID-19. У некоторых родные, друзья, соседи перенесли его в тяжелой форме. Поэтому страшно болеть, признаются они. Многие сегодня пришли получить второй компонент вакцины.