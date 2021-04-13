9 ДТП зарегистрировано за прошедшую неделю

Такие данные приводят сегодня в Госавтоинспекции. 3 человека погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести.

9 мая произошло возгорание двух транспортных средств в результате аварии на 94-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись большегруз под управлением 38-летнего жителя Дагестана и автомобиль марки УАЗ, за рулем которого оказалась 24-летняя жительница Малодербетовского района. Она скончалась на месте ДТП, пассажир легковушки доставлен в медицинское учреждение.

Также, утром 4 мая 43-летний элистинец, управляя машиной Лада-Гранта, двигался по улице Хрущева и допустил наезд на опору линии электропередачи. Водитель и его пассажир госпитализированы.