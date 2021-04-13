Права семи детей-сирот защищены элистинской прокуратурой в первом квартале текущего года

Таковы итоги анализа проведенной ведомством работы. Это касается как возложения обязанностей по предоставлению жилья, так и по включению граждан этой категории в соответствующий список. В полном объеме судом было удовлетворено исковое заявление прокуратуры в интересах жителя города к министерству по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии о предоставлении квадратных метров по договору найма специализированных жилых помещений.