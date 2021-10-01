4 ноября на платформе «Смотрим» стартует Всероссийский онлайн-марафон «СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО!»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН

«СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО!»

К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября в 08.00 по московскому времени на мультимедийной платформе «SMOTRIM.RU» и в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК стартует уникальный телевизионный проект, организованный ВГТРК – 16-часовой Всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!», посвященный празднованию в России Дня народного единства!

Главная цель онлайн-марафона «Славься, Отечество!» - дать возможность многомиллионной аудитории стать свидетелями формирования российского государства, открыть для себя немало исторических фактов, окунуться в историю и быт народов, населяющих современную Россию. Познакомиться с их культурой, по-новому взглянуть на героев прошлых столетий, пройти тропами первопроходцев с запада на восток и с севера на юг, разделить радость побед и горечь поражений предшественников, создав тем самым свою летопись страны.

В День народного единства состоится захватывающее телевизионное путешествие вглубь веков – в далёкий 1612 год, ставший переломным в истории российского государства. Благодаря самым современным технологиям и творческим возможностям региональных компаний холдинга ВГТРК, зрители перенесутся на 4 столетия назад, преодолеют 17 миллионов квадратных километров, пройдут сквозь 11 часовых поясов, познакомятся с нравами, обычаями и верованиями наций и народностей, населяющих Россию. История Великой страны оживёт на наших глазах.

Праздничный марафон «Славься, Отечество!» охватит все 8 федеральных округов и 85 российских регионов. У филиалов ВГТРК уже есть опыт проведения крупных телепроектов, объединяющих в эфире всю страну. Это 12-часовой марафон, посвященный юбилею первого полёта человека в космос, 18-часовой марафон в честь Великой Победы и 24-часовой марафон в День России.

Напишем историю державы вместе! Начало большого исторического путешествия сквозь столетия – ровно в 8.00 4 ноября 2021 года.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

— на российской мультимедийной онлайн-платформе «SMOTRIM.RU»,

— на сайтах и электронных платформах филиалов ВГТРК,

— в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, телеканалах «Самара-24», «Башкортостан-24», «Нижний Новгород-24», «Волгоград-24», «Восток-24», «Запад-24», «Кавказ-24».