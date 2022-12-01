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7 марта, 14:29
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Калмыцкие спортсмены привезли 20 медалей с первенства и чемпионата ЮФО по панкратиону

Калмыцкие спортсмены привезли 20 медалей с первенства и чемпионата ЮФО по панкратиону

Об этом сообщает пресс-служба профильного Министерства. Состязания проходили в Севастополе и собрали участников из разных регионов. Калмыкию представили воспитанники клуба "Гром".

По итогам чемпионата, спортсмены из степного региона заняли второе общекомандное место, уступив хозяевам турнира. Ребята выполнили нормативы и следующим этапом для них станет участие в первенстве России, которое пройдёт в Уфе.

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