7 марта, 14:29
Калмыцкие спортсмены привезли 20 медалей с первенства и чемпионата ЮФО по панкратиону
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Об этом сообщает пресс-служба профильного Министерства. Состязания проходили в Севастополе и собрали участников из разных регионов. Калмыкию представили воспитанники клуба "Гром".
Об этом сообщает пресс-служба профильного Министерства. Состязания проходили в Севастополе и собрали участников из разных регионов. Калмыкию представили воспитанники клуба "Гром".
По итогам чемпионата, спортсмены из степного региона заняли второе общекомандное место, уступив хозяевам турнира. Ребята выполнили нормативы и следующим этапом для них станет участие в первенстве России, которое пройдёт в Уфе.