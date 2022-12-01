Калмыцкие спортсмены привезли 20 медалей с первенства и чемпионата ЮФО по панкратиону

Об этом сообщает пресс-служба профильного Министерства. Состязания проходили в Севастополе и собрали участников из разных регионов. Калмыкию представили воспитанники клуба "Гром".



По итогам чемпионата, спортсмены из степного региона заняли второе общекомандное место, уступив хозяевам турнира. Ребята выполнили нормативы и следующим этапом для них станет участие в первенстве России, которое пройдёт в Уфе.