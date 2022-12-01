В Калмыкии около 30 человек: инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, отправились на санаторно-курортное лечение в этом году

В прошлом региональным отделением социального фонда России было приобретено около 500 путевок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Закупки проводятся в соответствии с профилем заболевания и категории инвалидности гражданина. Путевки предоставляются при наличии медицинских показаний", - отметила начальник отдела соцфонда Юлия Ургадулова. В соцпакет входит лечение в санатории, а также проезд до него и обратно. Если человек отказался от бесплатного проезда и выбрал денежную компенсацию, то до места лечения и обратно он должен будет добираться за свой счет.



Отметим, поправить здоровье льготные категории граждан региона смогут в санаториях Кабардино-Балкарии, Анапы, Геленджика и Кисловодска.