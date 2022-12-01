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12 апреля, 13:51
Новости

Ради иномарки элистинец погасил все долги

Ради иномарки элистинец погасил все долги

После вмешательства сотрудников Элистинского городского отделения судебных приставов № 1 элистинец полностью погасил свою задолженность в пользу АО "Тинькофф Банк" на общую сумму 386 тыс. рублей вместе с исполнительским сбором на 27 тыс. рублей. Плюс ко всему он оплатил все расходы и за штрафстоянку в размере свыше 20 тыс. рублей.

После проведения ареста автомобиля с изъятием, а также оценки арестованного имущества представители закона направили его на реализацию в ТУ Росимущества. Чтобы вернуть автомашину гражданин погасил все имеющиеся долги. Установленные запреты и ограничения сняты.

По оперативным данным УФССП России по РК на 6 апреля стоимость имущества, находящегося на принудительной реализации, составляет более 96 млн. рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Республике Калмыкия.

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