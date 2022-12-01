Сегодня жители Калмыкии могут подать заявку на участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России"

Он проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Перспективные руководители могут пройти комплексную оценку своих профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с коллегами из крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев. Отметим, что конкурс проводится по поручению Президента с 2017 года.