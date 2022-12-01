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12 апреля, 14:40
Новости

Сегодня жители Калмыкии могут подать заявку на участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России"

Сегодня жители Калмыкии могут подать заявку на участие во всероссийском конкурсе "Лидеры России"

Он проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Перспективные руководители могут пройти комплексную оценку своих профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с коллегами из крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев. Отметим, что конкурс проводится по поручению Президента с 2017 года.

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