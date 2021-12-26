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26 января, 16:31
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Обладательницей долгожданного жилищного сертификата стала жительница пригородного поселка Лола

Обладательницей долгожданного жилищного сертификата стала жительница пригородного поселка Лола

Тоста Лиджиева стояла в льготной очереди детей-сирот. Её мама умерла, когда ей было всего 15. Опекуном девочки стала родственница, которая также воспитывала младшую сестру и брата. Сертификат достался ей непросто, признается Тоста. Пришлось обращаться и в прокуратуру, и в суд. Сейчас она вместе с детьми проживает в небольшом сельском доме. В планах улучшить жилищные условия и приобрести квартиру в Элисте.

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