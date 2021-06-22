В Калмыкии объявлен месячник, посвященный Дню строителя, который отмечается 8 августа

Как сообщили в профильном министерстве, каждую неделю ведомство будет публиковать истории жизни ветеранов отрасли, внёсших вклад в развитие республики.

В их числе – Заслуженный строитель России, Почётный гражданин Калмыкии – Николай Жилин. Он прошёл долгий путь от мастера, начальника производства и главного технолога до главного инженера и директора завода стройматериалов. Участвовал в разработке и строительстве домов в Сити-Чесс, реконструкции стадиона "Уралан", возводил школы и детские сады в Элисте.