В детском оздоровительном лагере «Берёзка» Городовиковского района началась вторая смена

60 элистинских школьников с нетерпением ждали этой поездки, и наконец, отправились в путь. Уже традиционно, ребят сопровождает патруль ГИБДД и медицинский работник. Все автобусы перед выездом проходят техосмотр, а водители – контроль здоровья.

Напомним, в 2018 году в «Берёзке» был проведён ремонт. Обновили пищеблок, отремонтировали беседки и душевые

За лето в лагеря отдыха планируется отправить, в общей сложности, 470 учащихся.