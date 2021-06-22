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15 июля, 11:18
НовостиОбщество

В детском оздоровительном лагере «Берёзка» Городовиковского района началась вторая смена

В детском оздоровительном лагере «Берёзка» Городовиковского района началась вторая смена

60 элистинских школьников с нетерпением ждали этой поездки, и наконец, отправились в путь. Уже традиционно, ребят сопровождает патруль ГИБДД и медицинский работник. Все автобусы перед выездом проходят техосмотр, а водители – контроль здоровья. 

 Напомним, в 2018 году в «Берёзке» был проведён ремонт. Обновили пищеблок, отремонтировали беседки и душевые

  За лето в лагеря отдыха планируется отправить, в общей сложности, 470 учащихся. 

 

 

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