В Республиканском детском медицинском центре оказывают помощь маленьким «исследователям»

В приемное отделение Республиканского детского медицинского центра все чаще стали обращаться родителей детей, которые проглотили инородные предметы. Сначала года здесь вылечили уже 6 таких пациентов. Монеты, батарейки-таблетки, мелкие игрушки и магниты - вот далеко не полный перечень того, что находят в желудках малышей.

Как предотвратить подобное, чем опасна такая ситуация и как понять, что ребенок проглотил что-то не то? Выясняла наша съемочная группа.

Вся семья Ониковых была дома, когда четырёхлетняя Валерия случайно проглотила рублёвую монетку. Мама готовила ужин, дети смотрели телевизор в зале. Обычный вечер закончился в приёмном покое детского медицинского центра. Девочка сама призналась, что произошло.

Рубль застрял у Валерии в пищеводе. Многодетная мама Герензел Оникова сразу поняла, что монета слишком большая и дальше в желудок и кишечник не пройдёт.

В приёмном покое детского медицинского центра таких пациентов, как Валерия, с начала года было уже шестеро. А в прошлом году врачам пришлось извлекать из желудочно-кишечного 18 детей различные инородные тела. У троих малышей они попали в бронхи. Сначала врачи обследуют ребенка, потом делают рентгенограмму. На снимках всегда четко видны металлические предметы.

Операция по извлечению инородных тел из желудочно- кишечного тракта проводится эндоскопом под общим наркозом. Из бронхов и трахеи - бронхоскопом. Заведующий диагностическим отделением Игорь Каталаев показывает свою личную коллекцию. За 6 лет работы чего только не находил, говорит он, начиная от мелких деталей и заканчивая различными брелоками и украшениями, блеск которых, возможно, и привлек ребенка. Самые распространённые варианты – это монеты и батарейки-шайбы, которые обычно используются в развивающих и интерактивных игрушках. В большинстве случаев они оседают в желудке, но бывает, что застревают в пищеводе.

Чаще всего, инородные тела глотают дети от года до трёх, ведь именно в этот период малыши познают мир через вкусовые ощущения. В более позднем возрасте это происходит, скорее, по случайности, говорит врач. Родителям главное вовремя распознать случившееся, рассказывает Игорь Каталаев. В первую очередь, надо обратить внимание на два основных симптома: чувство затруднённого глотания и повышенное слюнообразование. Меняется и поведение ребенка. Дети постарше могут жаловаться на боли за грудиной. Важно помнить, что в этот период нельзя принимать пищу, пить жидкости, принимать лекарства. Не нужно доставать инородное тело самостоятельно. Ни в коем случае, нельзя вызывать рвоту, так как в такой ситуации может развиться синдром аспирации дыхательных путей рвотными массами.

Ну и главный совет, который дают врачи - не оставляйте ребёнка без присмотра, когда он играет с мелкими предметами.