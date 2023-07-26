В Калмыкии обсудили проблему дефицита кадров в школах региона

В совещании приняли участие Министр образования Калмыкии Булган Ангирова, ректор КалмГУ Бадма Салаев, а также представители профильных ведомств. Как нам стало известно, на сегодняшний день в регионе больше всего не хватает преподавателей математики, физики, информатики. В ходе совещания был предложен вариант профессиональной переподготовки.

Опорный вуз республики предлагает множество дополнительных образовательных программ по различным направлениям. Кроме того, проблема дефицита сельских учителей частично решается посредством реализации программы «Земский учитель». Также по поручению Главы Калмыкии Бату Хасикова, принимаются региональные меры по поддержке педагогов. Это ежемесячные выплаты молодым учителям.

Также в дополнение к федеральным 5 тыс., увеличился размер региональной выплаты для классных руководителей с 2 до 4 тыс. рублей. Единовременная денежная выплата для молодых педагогов, устроившихся на работу в школы Элисты, составляет 200 тыс. рублей, а для устроившихся в сельские школы - 300 тыс. рублей.