В Калмыкии площадь очагов опустынивания заповедника «Черные земли» сократилась в 2,5 раза

Такие данные сообщил руководитель центра по борьбе с опустыниванием территорий Федерального научного центра агроэкологии РАН Александр Кузенко по итогам экспедиции в регион. Всего учёные обследовали 17 объектов на площади более 2 тыс. км, часть из них — на территории заповедника «Черные земли».

Как отметил в интервью одному из информагентств Александр Кузенко, скот там не выпасается уже в течение 30 лет, поэтому эти территории являются примером того, какой степь может быть без воздействия человека. Свою роль выполнили и фитомелиоративные мероприятия. С 600 тыс. га действующие очаги опустынивания удалось сократить до 240 тыс. га. По словам учёного, генеральная схема по борьбе с опустыниванием была выполнена только на 32% в 1980-е годы, но тем не менее дала результат.

При этом, Кузенко добавил, что в целом в Калмыкии в последние годы наблюдается увеличение опустыненных территорий, это связано с ростом поголовья овец.