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27 июля, 14:31
НовостиТуризм

Экскурсии по Калмыкии вошли в число самых популярных агротуров по экзотическим местам России

Экскурсии по Калмыкии вошли в число самых популярных агротуров по экзотическим местам России

Аналитики платформы одного из агрегаторов туризма выяснили, какие маршруты больше всего привлекают путешественников из больших городов этим летом. В тройке лидеров по числу бронирований — экскурсии в Калмыкию, Хакасию и Алтайский край. В исследовании учитывались данные о покупках агротуров в летние месяцы среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

На три «экзотических» региона пришлось 77% заказов. Из них треть путешественников выбрала поездки по Калмыкии. Местные операторы предлагают прогулки на верблюдах по степи, посещение заповедных и сакральных объектов, мастер-классы. Самым востребованным на платформе оказался трехдневный тур «Природное достояние Калмыкии», в рамках которого гостям показывают «Золотую обитель Будды Шакьямуни» и «Пагоду семи дней», стоянку чабанов и краснокнижных птиц.

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