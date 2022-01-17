В Калмыкии общие сроки весенней охоты на водоплавающую дичь установлены с 1 по 30 марта текущего года
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Распоряжение об этом подписал глава республики Бату Хасиков. Запреты на проведение весенней охоты на водоплавающую дичь установлены на территориях Яшалтинского, Приютненского, Ики-Бурульского и Черноземельского районов.
В период весенней охоты Минприроды РК планируется проведение совместных с представителями Росгвардии рейдовых мероприятий по территориям охотничьих угодий республики.