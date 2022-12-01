О сводке дорожно-транспортных происшествий за прошедшую неделю

За это время на дорогах республики зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести.



Кроме того, с 20 по 26 февраля на дорогах республики при надзоре за дорожным движением задержан и отстранен от управления 21 водитель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 3 гражданина, ранее лишённых прав.