В Элисте состоялся шестой Межрегиональный фестиваль по роботехнике "РобоФест – Создаем будущее – 2023"

В этом году фестиваль объединил детей из разных регионов России: участниками мероприятия стали представители Республики Крым, Ставропольского края, Алтайского края, Нижегородской области, Астраханской области, Московской области и Калмыкии.



Всего в мероприятии приняли участие 324 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет. Тема сезона нынешнего года – "Альтернативные источники энергии". Фестиваль прошел по 12 научным направлениям.



Гостями фестиваля стали министр образования и науки Калмыкии Булган Ангирова, председатель общественной палаты региона Батыр Мучаев, депутат Народного Хурала Ольга Сердюкова, заместитель председателя правительства Марий Эл Ольга Бадма-Халгаева.