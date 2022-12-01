27 февраля, 17:10
 13 °C
79,57
74,71
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 февраля, 13:33
Новости

В Элисте состоялся шестой Межрегиональный фестиваль по роботехнике "РобоФест – Создаем будущее – 2023"

В Элисте состоялся шестой Межрегиональный фестиваль по роботехнике "РобоФест – Создаем будущее – 2023"

В этом году фестиваль объединил детей из разных регионов России: участниками мероприятия стали представители Республики Крым, Ставропольского края, Алтайского края, Нижегородской области, Астраханской области, Московской области и Калмыкии.
bzxewznll-fiaso7-z4vik10iduvrcsniec28gtegzfj64r989ieygoocvvts09_p37214
Всего в мероприятии приняли участие 324 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет. Тема сезона нынешнего года – "Альтернативные источники энергии". Фестиваль прошел по 12 научным направлениям.
rud7ayywvdvq2jml8m3iz-_1t1r2vrhfr5n217ifhhdebrqpaldh9ivua2nr3r9_p99748
Гостями фестиваля стали министр образования и науки Калмыкии Булган Ангирова, председатель общественной палаты региона Батыр Мучаев, депутат Народного Хурала Ольга Сердюкова, заместитель председателя правительства Марий Эл Ольга Бадма-Халгаева.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия