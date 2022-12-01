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27 февраля, 12:49
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Сегодня 20 элистинских семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий

Сегодня 20 элистинских семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий

Торжественная церемония вручения сертификата состоится сегодня в культурном центре "Родина". Программа финансируется сразу из трех источников: федерального бюджета, а также из республиканской и городской казны. Общая сумма – более 14 миллионов рублей.

За время реализации программы многие молодые семьи Калмыкии обрели собственное жилье. Согласно ее условиям, участники получат субсидии в размере не менее 35 процентов от расчетной стоимости жилого помещения. Жилищный сертификат в основном получают многодетные семьи.

Важное требование наличие доходов, позволяющих получить кредит, либо необходимые накопления для приобретения жилья. К примеру, средства материнского капитала.

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