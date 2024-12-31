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6 января, 10:25
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В Калмыкии обнаружены 5 зон возможного нефтегазонакопления.

В Калмыкии обнаружены 5 зон возможного нефтегазонакопления.

Поисковые работы на нефть и газ ведутся за счет средств федерального бюджета с 2020 года. До этого, в последний раз их проводили в советское время. Уже выполнены сейсморазведка и электроразведка (Роснедра) на участке площадью 8 тысяч квадратных километров. На этой территории удалось обнаружить 5 зон возможного нефтегазонакопления. На поиски было выделено из бюджета 699 млн рублей.

В 2024 году Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики подготовило 3 участка для лицензирования, находящиеся на рассмотрении Роснедр. Параллельно ведомством подготовлены документы для включения участка «Промысловский-2» в перечень участков, предназначенных для аукциона.

Каспийское нефтяное месторождение, перезапущенное в 2020 году, продолжает активно развиваться. В прошлом году начаты подготовительные работы для строительства эксплуатационных скважин. Ввод месторождения в разработку планируется в 2025 году.

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