Сегодня дети посетили главную республиканскую новогоднюю Ёлку

Мероприятие будет проходить в Ойрат-Арене, 3 и 4 января. Новогодние представления соберут 2800 детей из столицы и районов Калмыкии, из категории семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, участвующих в СВО, а также отличников учёбы, активистов школьной жизни, детей с ОВЗ, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Для детей выступил коллектив Национального драматического театра им. Б. Б. Басангова, представив новогодний спектакль «Спасти Деда Мороза» с символикой и главной героиней восточного Нового Года Змеи.

Фото: Правительство Республики Калмыкия