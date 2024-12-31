3 января, 15:33
 12 °C
106,1
101,68
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 января, 15:32
НовостиСобытиеОбщество

Сегодня дети посетили главную республиканскую новогоднюю Ёлку

Сегодня дети посетили главную республиканскую новогоднюю Ёлку

Мероприятие будет проходить в Ойрат-Арене, 3 и 4 января. Новогодние представления соберут 2800 детей из столицы и районов Калмыкии, из категории семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих, участвующих в СВО, а также отличников учёбы, активистов школьной жизни, детей с ОВЗ, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Для детей выступил коллектив Национального драматического театра им. Б. Б. Басангова, представив новогодний спектакль «Спасти Деда Мороза» с символикой и главной героиней восточного Нового Года Змеи.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия