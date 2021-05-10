Сегодня Всемирный день окружающей среды

Это один из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды

На сегодняшний день экологические проблемы вышли в разряд одних из самых важных проблем мирового сообщества, и часто их решение является показателем уровня благополучия не только отдельно взятой страны, но и мировой цивилизации в целом. Она призывает бороться с нарастающей утратой видов и деградацией природы мира. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают и российские экологи.

В Калмыкии над решением одной из серьезных экологических проблем – опустыниванием земель, работают ученые и экологи республики, специалисты считают, что бороться с этим нужно уже сейчас, чтобы наша республика не стала аналогом Сахары. Решение нашли инженеры калмыцкого госуниверситета. Они будут склеивать пески специальным раствором.

Биомасса из целлюлозы, с добавлением удобрений и воды, будет наноситься на песчаную территорию. Это позволит остановить движение песков и подолгу удерживать влагу даже в засушливое время. А укрепляться участок будет за счёт корней растений, которыепосадят, чтобы не дать почве выветриться. Такой метод уже опробовали, раствор хорошо себя показал – отлично держит влагу и в нём приживаются растения.