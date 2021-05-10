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4 июня, 21:43
Новости

100 земельных участков под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство предоставят льготной категории элистинцев до конца года

100 земельных участков под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство предоставят льготной категории элистинцев до конца года

Об этом в ходе прямого эфира сообщили специалист профильного ведомства Аркадий Цебеков. Он отметил, что размежеваны и распределены будут две территории в южной и северной части города. Среди тех, кто получит полагающиеся по закону наделы на безвозмездной основе: педагоги, дети-сироты, люди с ограниченными физическими возможностями, ветераны боевых действий. Больше всего – многодетных семей – свыше девятисот.

Как было заявлено, получили уже земельные наделы все участники строительства железной дороги «Астрахань - Кизляр». В списках значится и единственный ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла 92-летняя Бембя Доржиева.

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