100 земельных участков под малоэтажное индивидуальное жилищное строительство предоставят льготной категории элистинцев до конца года

Об этом в ходе прямого эфира сообщили специалист профильного ведомства Аркадий Цебеков. Он отметил, что размежеваны и распределены будут две территории в южной и северной части города. Среди тех, кто получит полагающиеся по закону наделы на безвозмездной основе: педагоги, дети-сироты, люди с ограниченными физическими возможностями, ветераны боевых действий. Больше всего – многодетных семей – свыше девятисот.

Как было заявлено, получили уже земельные наделы все участники строительства железной дороги «Астрахань - Кизляр». В списках значится и единственный ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла 92-летняя Бембя Доржиева.