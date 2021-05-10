ГТРК «Калмыкия» готова к Всероссийскому телемарафону «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ...»

Масштабный онлайн-телемарафон начнется 12 июня ровно в 00:00 по московскому времени и продлится нон-стопом 24 часа.

Беспрецедентный телевизионный проект, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная…», организован ВГТРК.

Телемарафон, аналогов которому ещё не было в истории региональных ГТРК, охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны, объединит в информационном пространстве исторические, географические, духовные, культурные ценности разных территорий, их туристические «жемчужины»..

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

- на российской мультимедийной онлайн-платформе "SMOTRIM.RU".

- в мобильных версиях, это официальные приложения для Android и iOS

- в эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, телеканалах «Самара-24», «Башкортостан-24», «Восток-24», «Запад-24», «Кавказ-24», а также на всех интернет ресурсах ГТРК в России, в том числе и на нашем сайте - «Вести Калмыкия.ru»