Сегодня в 12 часов по московскому времени состоится прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
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Жители Калмыкии с большим интересом будут слушать президента России, так как их волнует все, что происходит в стране.
В прошлом году прямая линия с В.В. Путиным длилась более 4 часов, за это время президент ответил на 67 вопросов, всего же поступило более 2 миллионов обращений.
Какие же вопросы волнуют жителей региона? Как и всех россиян, граждан республики заботят вопросы по темам здравоохранения, начисления пособий и льгот, повышение зарплат, проблемы ЖКХ, пенсий, а также социальные проблемы.
И несомненно, волнуют вопросы, касающиеся СВО, поддержки и решения проблем участников боевых операций. Жители республики имеют опыт обращения на прямую линию президента России, вопросы которых не оставят без внимания.