В Калмыкии наградили победителей проекта "Диктант Победы"

Одна из победительниц – Байрта Манжикова – учитель калмыцкого языка и литературы Элистинской многопрофильной гимназии. Она набрала максимальное количество баллов. Также в числе первых - заведующая группой делопроизводства и режима ОМВД России по Целинному району Кермен Доштаева. Она правильно ответила на все вопросы за максимально короткое время. Напомним, что "Диктант Победы" проводится ежегодно в России и ещё в 42-х странах в рамках федерального проекта "Историческая память".



В Калмыкии в прошлом году его написали более двух тысяч участников на 26 площадках во всех районах и Элисте.



Фото: Администрация г.Элиста