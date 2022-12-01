Молодые семьи Целинного района Калмыкии получили жилищные сертификаты

Их счастливыми обладателями стали семьи Арсланга и Марии Мучкаевых, Алексея и Юлии Яковлевых, Гиляны Урубжуровой. Сертификат позволит получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.



Стоит отметить, государственная программа по поддержке молодых семей в Элисте работает с 2008 года. Суммы сертификатов разные. Они зависят от статуса семьи и размера общей площади жилья. Средства можно использовать для оплаты строительного подряда, платежа по ипотеке, договора купли-продажи.



При этом, жильё должно находиться на территории Калмыкии. Программа рассчитана до 2024 года.



Фото: Администрация Целинного района