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6 марта, 10:22
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Молодые семьи Целинного района Калмыкии получили жилищные сертификаты

Молодые семьи Целинного района Калмыкии получили жилищные сертификаты

Их счастливыми обладателями стали семьи Арсланга и Марии Мучкаевых, Алексея и Юлии Яковлевых, Гиляны Урубжуровой. Сертификат позволит получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

Стоит отметить, государственная программа по поддержке молодых семей в Элисте работает с 2008 года. Суммы сертификатов разные. Они зависят от статуса семьи и размера общей площади жилья. Средства можно использовать для оплаты строительного подряда, платежа по ипотеке, договора купли-продажи.

При этом, жильё должно находиться на территории Калмыкии. Программа рассчитана до 2024 года.

Фото: Администрация Целинного района

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