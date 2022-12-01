6 марта, 09:27
Сегодня в спорткомплексе КалмГУ прошло открытие спартакиады преподавателей, приуроченной к Международному женскому дню
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Всего участвовало 10 команд, по одной от каждого факультета. Среди них немало представителей прекрасного пола, которые в ходе состязаний достойно себя проявили. Соревнования проходили сразу по нескольким дисциплинам: волейболу, армрестлингу и другим видам спорта.
Всего участвовало 10 команд, по одной от каждого факультета. Среди них немало представителей прекрасного пола, которые в ходе состязаний достойно себя проявили. Соревнования проходили сразу по нескольким дисциплинам: волейболу, армрестлингу и другим видам спорта.
По словам ректора КалмГУ Бадмы Салаева, одна из важнейших задач, которые ставит перед собой университет – доступность и возможность заниматься спортом как студентам, так и сотрудникам университета.