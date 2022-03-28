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22 апреля, 15:53
НовостиМолодёжная политика

В Калмыкии начнёт работу новое министерство – по молодежной политике

В Калмыкии начнёт работу новое министерство – по молодежной политике

Об этом сообщает издание «Ведомости». По словам руководителя  Росмолодежи Ксении Разуваевой, сейчас идет работа в этом направлении, в ведомстве республики ждут «распоряжения главы региона». На сегодняшний день в 26-ти регионах страны уже созданы отдельные структуры.

«Мы формируем таким образом единую экосистему работы с молодежью», – пояснила Разуваева. Решение о создании министерств по молодежной политике в регионах принято на идеологическом уровне в администрации президента говорит близкий к Старой площади собеседник «Ведомостей». По его словам, у них будет важная задача – реализация государственных задач по развитию патриотизма среди детей и молодежи, оценка их вовлеченности в соответствующие программы.

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