Более 6 тысяч жителей Калмыкии и гостей столицы посетили гастрономический фестиваль МаханFest

Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Троицкий на встрече с предпринимателями. По его словам, благодаря масштабному мероприятию об особенностях национальной кухни узнали жители из разных городов и весей страны. Этот вид туризма должен получить дальнейшее развитие.

Встреча проходила в формате диалога. Участники делились мнениями и высказывали свои предложения по поводу организации фестиваля, что бы он приобрел еще большую популярность.