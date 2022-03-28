22 апреля, 15:13
Более 6 тысяч жителей Калмыкии и гостей столицы посетили гастрономический фестиваль МаханFest
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Об этом сообщил министр экономики Дмитрий Троицкий на встрече с предпринимателями. По его словам, благодаря масштабному мероприятию об особенностях национальной кухни узнали жители из разных городов и весей страны. Этот вид туризма должен получить дальнейшее развитие.
Встреча проходила в формате диалога. Участники делились мнениями и высказывали свои предложения по поводу организации фестиваля, что бы он приобрел еще большую популярность.