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22 апреля, 16:25
Новости

В Элисте и пригородном поселке Аршан установлены новые комплексы оповещения

В Элисте и пригородном поселке Аршан установлены новые комплексы оповещения

Всего их 17. До конца августа систему обновят во всех районах республики. Она предназначена для своевременного информирования органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как отметил министр цифрового развития Алексей Этеев, устанавливаемая в Калмыкии система является одной из лучших в своем сегменте. В ходе комплексной проверки сотрудники министерства, ГУ МЧС  и Центра информационных технологий и комплексной безопасности осмотрели новое оборудование, подрядной организацией была продемонстрирована его работа.

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