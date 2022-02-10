В Калмыкии начнется поэтапное снятие ковидных ограничений
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"По мнению специалистов, в Калмыкии улучшается эпидемиологическая обстановка. Поэтому принял решение поэтапно снимать антиковидные ограничения, которые действовали с весны 2020 года" - сообщил на своей странице Глава Калмыкии Бату Хасиков
Отменяются:
🔹ограничения по численности посетителей в театрах и концертных залах;
🔹перевод не менее 50% работников на дистанционный режим работы;
🔹рекомендации для граждан по самоизоляции.
Глава Калмыкии также призвал жителей республики вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.
"Мы наблюдаем положительную динамику, тем не менее, болезнь никуда не ушла. Чтобы ситуация не усугублялась, нам необходимо поддерживать коллективный иммунитет. Сейчас он у нас на уровне — 53%" - отметил Бату Хасиков.