16 марта, 11:28
 -3 °C
122,45
111,48
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
16 марта, 12:50
НовостиCOVID-19

В Калмыкии начнется поэтапное снятие ковидных ограничений

В Калмыкии начнется поэтапное снятие ковидных ограничений

"По мнению специалистов, в Калмыкии улучшается эпидемиологическая обстановка. Поэтому принял решение поэтапно снимать антиковидные ограничения, которые действовали с весны 2020 года" - сообщил на своей странице Глава Калмыкии Бату Хасиков

Отменяются:

🔹ограничения по численности посетителей в театрах и концертных залах;

🔹перевод не менее 50% работников на дистанционный режим работы;

🔹рекомендации для граждан по самоизоляции.

Глава Калмыкии также призвал жителей республики вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.

 "Мы наблюдаем положительную динамику, тем не менее, болезнь никуда не ушла. Чтобы ситуация не усугублялась, нам необходимо поддерживать коллективный иммунитет. Сейчас он у нас на уровне — 53%" - отметил Бату Хасиков.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия