В Калмыкии начнется поэтапное снятие ковидных ограничений

"По мнению специалистов, в Калмыкии улучшается эпидемиологическая обстановка. Поэтому принял решение поэтапно снимать антиковидные ограничения, которые действовали с весны 2020 года" - сообщил на своей странице Глава Калмыкии Бату Хасиков

Отменяются:

🔹ограничения по численности посетителей в театрах и концертных залах;

🔹перевод не менее 50% работников на дистанционный режим работы;

🔹рекомендации для граждан по самоизоляции.

Глава Калмыкии также призвал жителей республики вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.